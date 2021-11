Saint-Maixent-l'École Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres, Saint-Maixent-l'École Exposition Art Culture Loisirs – Peintres amateurs Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

2021-11-26 – 2021-12-03

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres Saint-Maixent-l’École Exposition Peintures amateurs.

Invité : Monsieur GUILBEAU Philippe (pastelliste et céramiste raku). Le vendredi 26 novembre de 14h à 18h.

Le samedi 27 novembre de 10h à 18h30.

Le dimanche 28 novembre de 11h à 18h30.

