Exposition Art Contemporain : Les pensées sauvages – Présentation de la collection photographique Rochechouart Rochechouart, 25 février 2022, RochechouartRochechouart.

Exposition Art Contemporain : Les pensées sauvages – Présentation de la collection photographique Rochechouart Rochechouart

2022-02-25 – 2022-06-06

Rochechouart Haute-Vienne Rochechouart Haute-Vienne Rochechouart

Horaires d’ouverture : Tous les jours sauf le mardi, de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 ; A partir du 1er octobre : Tous les jours sauf le mardi, de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. Tarifs individuels : Plein tarif : 4,60€. Tous publics ne bénéficiant pas de réduction. Tarif réduit : 3€ en cas de fermeture partielle de l’établissement. Pour plus de renseignements voir le site internet du Musée. Ouvert à tous.

Présentée sur l’ensemble du premier étage du musée, cette exposition propose une traversée de la collection photographique du musée et tout particulièrement sur la thématique du paysage. Cette présentation, à la dimension encyclopédique, reviendra sous forme d’inventaire sur le traitement du paysage par le médium photographique ces trente dernières années. Le paysage sera ainsi le support d’une réflexion sur la mémoire, l’intime, le motif pictural ou encore le documentaire.

Horaires d’ouverture : Tous les jours sauf le mardi, de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 ; A partir du 1er octobre : Tous les jours sauf le mardi, de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. Tarifs individuels : Plein tarif : 4,60€. Tous publics ne bénéficiant pas de réduction. Tarif réduit : 3€ en cas de fermeture partielle de l’établissement. Pour plus de renseignements voir le site internet du Musée. Ouvert à tous.

Rochechouart Rochechouart

dernière mise à jour : 2022-01-27 par OT Porte Océane du Limousin