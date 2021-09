Clermont-Ferrand Musée d'art Roger-Quilliot Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Exposition art contemporain 7320 Musée d’art Roger-Quilliot Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée d’art Roger-Quilliot

Quelle actualité en 2021 pour une brique gallo-romaine de 7320 grammes en réserve depuis trop longtemps? Faire l’histoire ! Devenir objet étalon pour 37 œuvres produites par 37 d’artistes du territoire en temps de confinement… Un projet, une exposition qui convoque les singularités, le hasard, le principe d’œuvre collective et les liens invisibles qui unissent parfois les choses de ce monde !

Entrée libre, suite aux dernières mesures gouvernementales, le pass sanitaire est nécessaire dans le musée.

7320 , commissariat : association d’artistes Non breaking space, cheffe suivi de projet MARQ : Nathalie Roux, conservatrice en cheffe du Patrimoine, directrice MARQ. Musée d’art Roger-Quilliot Place Louis-Deteix, 63100 Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

