Exposition Art Brut et Singulier Hénon, samedi 24 février 2024.

Exposition Art Brut et Singulier Hénon Côtes-d’Armor

Présentation des artistes

– Christophe

Son atelier est à limage de son parcours artistique, de la peinture des sculptures sur bois, assemblage complexe de bois et de métal…et un bric à brac de tôles et de pièces de métal diverses… dont Christophe use à volonté.

– Toto Pissaco

Sous le pseudonyme de Toto Pissaco, il réalise ses premiers dessins sur des supports de récupération (papier d’emballage, cartons, cartes routières, etc.) puis sur des toiles et du papier en mixant différentes techniques huile, acrylique, gouache, pastels gras. Son art, très coloré, est souvent teinté d’un érotisme jovial. (ARTSPER…). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 15:00:00

fin : 2024-03-05 19:00:00

Galerie « Une vision singulière »

Hénon 22150 Côtes-d’Armor Bretagne

