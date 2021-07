Exposition Art Actuel Poussignac, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Poussignac.

Exposition Art Actuel 2021-07-11 14:30:00 – 2021-08-14 18:00:00 Route de Poussignac Eglise Saint Martin de Poussignac

Poussignac Lot-et-Garonne Poussignac

«Art Actuel» c’est l’exposition des contrastes et des émotions. Dans le cadre étonnant et inspiré de l’église gothique Saint Martin de Poussignac, nous réunissons depuis plusieurs années un groupe d’artistes professionnels et amateurs reconnus. Notre objectif est de proposer aux visiteurs un moment où se mêlent éclectisme et qualité, sérénité et surprise.

Les modes d’expression, les matières, les couleurs invitent le visiteur à passer de la gravité à l’émerveillement, de l’humour à la profondeur. Ici la création est au rendez-vous.

A chacun de laisser libre cours à son imagination et ses émotions. Nous accueillerons cette année Viviane Bastistella (sculptrice), Sophie Cohen Scali (plasticienne), Catherine Chabut (peintre), Brigitte Foulgot (sculptrice), Mimulus (plasticienne), Ney Mirabel (peintre), Joëlle Pebereau-Lalubin, Michel Porquet (photographe), Maria Transon (peintre).

+33 7 83 72 06 63

Association Culturelle de Poussignac

