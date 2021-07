Créon Créon Créon, Gironde Exposition art abstrait Rosemarie JUKOWSKI Créon Créon Catégories d’évènement: Créon

Exposition art abstrait Rosemarie JUKOWSKI 2021-08-03 – 2021-08-24

Exposition de tableaux d'art abstrait de Rosemarie JUKOWSKI . Symbolisme…empreintes…nids d'abeilles…les fantastiks.

Entre libre et gratuite .

+33 5 56 23 23 00

