Exposition: « Art = 2πr » à la galerie Claire L.L Senlis, 4 novembre 2022, Senlis

Exposition: « Art = 2πr » à la galerie Claire L.L

7 Rue du Châtel Senlis Oise

2022-11-04 – 2022-12-24

Senlis

Oise

Senlis

Pour cette fin d’année, la galerie Claire LL a le plaisir et l’honneur de vous présenter un sculpteur de renom : Lolek. Artiste incontournable depuis de nombreuses années, Lolek a débuté sa carrière à l’âge de 12 ans et possède un style qui lui est propre et qu’il a su imposer avec brio, et ce dans le monde entier. Il sera accompagné de Karine Brüger, peintre autodidacte très en vogue, que je n’ai nul besoin de vous présenter de nouveau. L’association de ces deux artistes promet une exposition toute en rondeur et quelque peu géométrique !!! En effet les sculptures félines ou canines de Lolek semblent mathématiquement parfaites; leurs lignes et proportions sont pures et harmonieuses, leurs courbures naturelles et douces. Et pour parfaire le plaisir des yeux, l’artiste sélectionne de belles et sobres patines réalisées avec soin.

Que dire des peintures de Karine Brüger? Sans doute connaissez-vous déjà ses talents de coloriste, et si ce n’est pas le cas vous en aurez désormais l’occasion. Quoi qu’il en soit c’est ce qui caractérise son travail, mais pour cette exposition, Karine Brüger vous surprendra en vous faisant découvrir sa nouvelle tendance aux formes rondes et anguleuses dans un esprit toujours naïf et empli de joie.

Venez partager cet agréable moment où vos sens sont en éveil et où l’art se permet une petite incartade en s’invitant dans vos vies pour vous transmettre un message… Quel sera-t-il ?

Senlis

