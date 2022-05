Exposition « Arrêt sur mémoires » Mairie du 11e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Exposition « Arrêt sur mémoires » Mairie du 11e arrondissement, 10 mai 2022, Paris. Du mardi 10 mai 2022 au mardi 24 mai 2022 :

. gratuit

Du 10 au 24 mai, le conseil de quartier Léon Blum / Folie-Regnault et l’association La main sur l’image vous présentent le projet « Arrêt sur mémoires » : À l’occasion d’une exposition et d’un film, plongez au cœur du 11e et de son passé grâce aux photos, aux objets anciens et aux témoignages des habitants de l’arrondissement. Le projet vise à explorer la mémoire du 11e par le souvenir des habitants : Objets, souvenirs, anecdotes, impressions et récits sont autant de précieux éléments qui permettent de retracer le passé du quartier à travers une exposition et un film. Pour réaliser l’exposition, un appel à collecte a été lancé auprès des habitants du 11e afin de récupérer un ensemble d’objets et de documents ; photos, livrets scolaires, diplômes, affiches… Ceux-ci sont valorisés sur une trentaine de panneaux, répartis par thématique (vie courante, loisirs, école, évènements historiques…), et une dizaine de vitrines. – Exposition du 10 au 24 mai : Galerie de la salle des fêtes de la Mairie du 11e – Vernissage et projection : vendredi 13 mai à 19h (Salle des fêtes) – Projection grand public : Mercredi 18 mai à 14h (Salle des mariages). Gratuit ! Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 Paris Contact : https://mairie11.paris.fr/pages/arret-sur-memoires-20976

Nadine Percheron

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Mairie du 11e arrondissement Adresse 12 Place Léon Blum Ville Paris lieuville Mairie du 11e arrondissement Paris Departement Paris

Mairie du 11e arrondissement Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Exposition « Arrêt sur mémoires » Mairie du 11e arrondissement 2022-05-10 was last modified: by Exposition « Arrêt sur mémoires » Mairie du 11e arrondissement Mairie du 11e arrondissement 10 mai 2022 Mairie du 11e arrondissement Paris Paris

Paris Paris