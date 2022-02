Exposition Around Autofiction. Mobilités du futur avec des villes créatives design de l’UNESCO Saint-Étienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Exposition Around Autofiction. Mobilités du futur avec des villes créatives design de l’UNESCO Saint-Étienne, 20 mai 2022, Saint-Étienne. Exposition Around Autofiction. Mobilités du futur avec des villes créatives design de l’UNESCO La Platine 3 rue Javelin Pagnon Saint-Étienne

2022-05-20 – 2022-07-31 La Platine 3 rue Javelin Pagnon

Saint-Étienne Loire Courtrai, Détroit, Geelong, Graz, Puebla, Saint-Étienne et Turin sont toutes membres du réseau des villes créatives de design de l’Unesco et référentes dans le domaine de l’industrie automobile. +33 4 77 49 74 70 https://www.citedudesign.com/fr/a/around-autofiction–1560 La Platine 3 rue Javelin Pagnon Saint-Étienne

dernière mise à jour : 2021-06-03 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Saint-Étienne Adresse La Platine 3 rue Javelin Pagnon Ville Saint-Étienne lieuville La Platine 3 rue Javelin Pagnon Saint-Étienne Departement Loire

Saint-Étienne Saint-Étienne Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne/

Exposition Around Autofiction. Mobilités du futur avec des villes créatives design de l’UNESCO Saint-Étienne 2022-05-20 was last modified: by Exposition Around Autofiction. Mobilités du futur avec des villes créatives design de l’UNESCO Saint-Étienne Saint-Étienne 20 mai 2022 Loire saint-étienne

Saint-Étienne Loire