Exposition- Arno Brignon Flers, 27 novembre 2021, Flers.

Exposition- Arno Brignon 2021-11-27 – 2022-01-08 relais culturel régional- 2angles 11 rue Schnetz

Flers Orne

Plus que la rencontre de deux temps étrangers, les photographies d’Arno Brignon semblent produire un étirement de l’un à l’autre. Si bien qu’entre la prise de vue et notre regard, le temps ne s’est pas arrêté tout à fait, il a ralenti, il s’est dilaté. Ces souvenirs sur papiers paraissent au spectateur aussi enchevêtrés et nébuleux que ceux que nous gardons en mémoire.

Plus que la rencontre de deux temps étrangers, les photographies d’Arno Brignon semblent produire un étirement de l’un à l’autre. Si bien qu’entre la prise de vue et notre regard, le temps ne s’est pas arrêté tout à fait, il a ralenti, il s’est…

https://www.2angles.org/

Plus que la rencontre de deux temps étrangers, les photographies d’Arno Brignon semblent produire un étirement de l’un à l’autre. Si bien qu’entre la prise de vue et notre regard, le temps ne s’est pas arrêté tout à fait, il a ralenti, il s’est dilaté. Ces souvenirs sur papiers paraissent au spectateur aussi enchevêtrés et nébuleux que ceux que nous gardons en mémoire.

dernière mise à jour : 2021-09-30 par