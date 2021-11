Florange Florange 57190, Florange EXPOSITION – ARMÉNIE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI Florange Florange Catégories d’évènement: 57190

2021-11-02 10:00:00 – 2021-11-10 12:00:00 Médiathèque de Florange 51 Avenue de Lorraine

Florange 57190 Florange « Artémisia Tourisme et Equité » est une association créée par un groupe de personnes passionnées de voyages et de découverte de modes de vie différents du nôtre. Sa raison d’être est de rassembler des adhérents qui veulent explorer de nouveaux horizons, partager et s’enrichir des connaissances de chacun. L’association vous propose cette fois-ci un retour en images sur leur voyage en Arménie et vous invite à voyager avec elle à l’écart des circuits des grands tours opérateurs. mediatheque@mairie-florange.fr +33 3 82 59 44 90 https://www.florange-pom.c3rb.org/agenda/119-exposition-armenie-d-hier-et-d-aujourd-hui#date-300 Médiathèque de Florange

