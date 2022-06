Exposition Arles 2022 Boombop Arles, 1 juillet 2022, Arles.

Exposition Arles 2022 Boombop

2022-07-01 – 2022-09-07

Le magazine Ventilo fête ses 20 ans et en profite pour investir les magasins du quartier, 20 couvertures du magazine, 20 photographes …

Missa concept Store TTC Boutik La Cave des Saveurs Chapellerie Arlésienne La Lunetthèque L’Immeuble Cuit-Cuit verra une expositions sur l’architecture avec Alban Barré

Pour cette 3eme édition, nous récupérons Cru Cru… En juillet, à Arles, il y fait, très, très chaud ! Chez Cru Cru, nous serons en mode climatisation, cafés frappés, Thés glacés, bières fraîches, glaces et autres désaltérants, pelouse synthétique, transats en mode canicule, farniente, musique aérienne pour la chaleur de la journée et le soir les apéromixes, avec : Céline in the garage (Girlz in the garage / B-Side, Arles) Greg Lion (Cave Carli Radio / l’Isles-sur-la-Sorgues) Yvi Slan (Marseille)…

Cette année les expositions se feront avec l’association des commerçants de la place du Saint Roch, « Un Quartier dans la ville « .

