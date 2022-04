[Exposition] Ariel Rosin et Fred Morice Cabourg Cabourg Catégories d’évènement: Cabourg

Arielle Rosin est artiste depuis sa plus tendre enfance et a poursuivi avec des études d'arts graphiques, de restauration de tableaux. Inspirée par notre belle région, elle vous présente aujourd'hui sa nouvelle collection ''Les jardins secrets de Marcel Proust''. Fred Morice quant à lui façonne de la poésie en terre, des personnages rêveurs lunaires ou un peu perdus… La cuisson « RAKU » les transforme, pleins de contrastes nappés d'émail, craquelés qui rappelle notre fragilité.

