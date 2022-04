EXPOSITION ARGILE, CHOUETTES ET COMPAGNIE Bonnétable, 27 avril 2022, Bonnétable.

EXPOSITION ARGILE, CHOUETTES ET COMPAGNIE Salle d’exposition – Jardin Potager 1 rue d’Isly Bonnétable

2022-04-27 – 2022-05-27 Salle d’exposition – Jardin Potager 1 rue d’Isly

Bonnétable Sarthe Bonnétable

Naturaliste à la base, m’intéressant particulièrement aux oiseaux, je me suis mis à façonner l’argile pour me confectionner des maquettes et ainsi proposer des animations auprès de publics déficients intellectuels et des personnes aveugles. Ce projet n’a pas pu voir le jour,. Cependant, pris par la passion du modelage, j’ai décidé de continuer et m’orienter vers la sculpture et la céramique animalière.

Depuis mes débuts en 2018, jusqu’à il y a trois ans environ, j’ai orienté principalement mon travail sur le travail de sculpture, laissant les colorations de côté. De même, durant toute cette période, j’ai travaillé exclusivement sur des pièces très réalistes. Puis, sous l’influence d’amis, d’élèves, je me suis laissé aller à travailler des sculptures plus surréalistes. La couleur apparaît de plus en plus, d’abord des patines au cirage, cires d’abeilles, chicorée et bientôt des émaux.

Exposition visible du mercredi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

Dimanche 1er mai de 9h30 à 18h, présence de l’artiste.

Exposition des oeuvres en argile de Luc NOËL

+33 2 43 97 60 63

Salle d’exposition – Jardin Potager 1 rue d’Isly Bonnétable

