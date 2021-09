Saint-Rémy-de-Provence Site archéologique de Glanum Bouches-du-Rhône, Saint-Rémy-de-Provence Exposition “Arelate à Glanum” Site archéologique de Glanum Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Vitalis, un des héros de la série à succès des auteurs arlésiens Laurent Sieurac et Alain Genot, se rend en pèlerinage à Glanum. Il espère que la source sacrée pourra guérir sa jambe blessée lors d’un combat de gladiateurs, à l’occasion de l’inauguration de l’amphithéâtre d’Arles. Ce périple dans la cité antique nous permet de voyager dans le temps et de découvrir les rues de Glanum reconstituées et animées, à la fin du 1er siècle de notre ère.

Entrée gratuite. Dernier accès sur le site à 17h15.

Exposition, dans le bâtiment d’accueil, des planches originales de bande dessinée représentant la cité antique de Glanum, tirées du tome 7 de la série Arelate. Site archéologique de Glanum Route des Baux-de-Provence 13210 Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

