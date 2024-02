Exposition Archives d’ici Troyes, mardi 20 février 2024.

L’exposition Archives d’ici présente le travail d’une résidence de recherche-création menée par une architecte (Anne Der Haroutiounian) et une anthropologue (Elise Boutié) dans 9 villages de l’Aube entre mars et juillet 2022 ( Morvilliers, Petit-Mesnil, Chaumesnil, La Rothière, Epothémont, Juzanvigny, Ville-aux-Bois, La Chaise, Crespy-le-Neuf).



A partir de rencontres et d’ateliers menés avec les enfants et les adultes du RPI de Morvilliers, les Archives d’ici racontent les histoires de ce territoire et de ses habitants, entre agriculture, travail de l’argile, enfouissement des déchets radioactifs, vie forestière et enfances. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 10:00:00

fin : 2024-03-23 19:00:00

Médiathèque Jacques Chirac Troyes Centre

Troyes 10000 Aube Grand Est contactmgt@troyes-cm.fr

