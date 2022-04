EXPOSITION ARCHIVES : ANNÉES FOLLES Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

EXPOSITION ARCHIVES : ANNÉES FOLLES Montpellier, 10 mai 2022, Montpellier. EXPOSITION ARCHIVES : ANNÉES FOLLES Montpellier

2022-05-10 – 2022-07-30

Montpellier Hérault Cette décennie peut apparaître comme une parenthèse enchantée, entre la fin de la Première Guerre mondiale et les années noires de la décennie suivante qu’inaugure le krach boursier de 1929. Si Hitler fonde dès 1920 le « parti nazi », il ne semble pas encore constituer une menace pour la stabilité internationale. La France, au début des années 20, se reconstruit et la croissance économique est forte. Une exposition de documents d’archives sur la période des années 20′ dans l’Hérault. serv-educa.archives@herault.fr Cette décennie peut apparaître comme une parenthèse enchantée, entre la fin de la Première Guerre mondiale et les années noires de la décennie suivante qu’inaugure le krach boursier de 1929. Si Hitler fonde dès 1920 le « parti nazi », il ne semble pas encore constituer une menace pour la stabilité internationale. La France, au début des années 20, se reconstruit et la croissance économique est forte. Montpellier

dernière mise à jour : 2022-04-06 par PIERRESVIVES

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Hérault

Montpellier Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

EXPOSITION ARCHIVES : ANNÉES FOLLES Montpellier 2022-05-10 was last modified: by EXPOSITION ARCHIVES : ANNÉES FOLLES Montpellier Montpellier 10 mai 2022 Hérault montpellier

Montpellier Hérault