Exposition Architexture d’intérieur ———————————– Oeuvres de Jean-Michel Comte —————————- ### Lieu: Espace culturel Mots Arts – 3 rue du Léman – 1201 Genève ### Visites de midi à 19h30 sur rendez-vous: par SMS, WhatsApp, Viber, Telegram au 077 476 12 66; [espaceculture3@gmail.com](mailto:espaceculture3@gmail.com) Jean-Michel Comte est né en 1975 à Nice, où il a résidé jusqu’à l’âge de 21 ans. Il s’engage dans des études d’arts plastiques en 1994 au sein de la Villa Thiole à Nice, puis aux Beaux-Arts de Toulon de 1996 à 2000, et à l’École d’Arts visuels de Genève de 2000 à 2004. De 2017 à 2020, il installe son atelier à l’usine Taulan de Montreux . Depuis 2020 il travaille à Genève. Gestuelle et instinctive, son oeuvre prend sa source dans un tumultueux vécu intérieur, dans des émotions et des souvenirs traumatiques que le créateur transcende en autant d’écrits dissimulés, de lignes vibrantes et de figures éclaboussées. « Je recouvre, je sature, je raye, je dépose des repentirs à chaque instant. J’exprime et je réprime. Je dévoile et je cache ». Céline Muzelle, historienne d’art, mai 2020

Gratuit

