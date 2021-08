Penne-d'Agenais Mairie Lot-et-Garonne, Penne-d'Agenais Exposition : Architecture Penne d’Agenais Mairie Penne-d'Agenais Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Mairie Gratuit. Entrée libre.

Découvrez des poteries et des objets archéologiques du XIIIe siècle, ainsi que des cartes postales et des photographies de la vie dans le village de Penne d’Agenais à la fin du XIXe siècle. Mairie Place Paul Froment, 47140 Penne d’Agenais Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

