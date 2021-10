Exposition “Architecture et hospitalité” École nationale supérieure d’architecture Paris-Belleville, 16 octobre 2021, Paris.

École nationale supérieure d’architecture Paris-Belleville, le samedi 16 octobre à 13:00

Présentation des travaux des étudiants de Licence 3 encadrés par Élisabeth Essaïan, maîtresse de conférences en TPCAU et chercheure à l’Ipraus, Laetitia Overney, maîtresse de conférence en sciences de l’homme et de la société et chercheure à l’Ipraus-UMR et Marina Rotolo avec l’aide de Ludovik Bost et Raphaël Fabbri. Monitorat d’exposition: Rémy Attanasio. Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture, le thème Vivre Ensemble est présenté à travers les travaux des étudiants du studio Architecture et Hospitalité portant sur la création d’un Centre d’hébergement pour mineurs non accompagnés dans le quartier d’Aligre (12e arrdt). Il s’agit d’un programme mixte d’accueil, d’environ 1 500 m², répondant aux besoins spécifiques de ces adolescents (accompagnement juridique, social, de santé, d’éducation et d’animation, ainsi que de logement). Jusqu’où cette structure doit-elle être fermée ou ouverte, visible ou invisible depuis la rue ? Quels activités et espaces pourraient être créés pour être partagés en rez-de-ville ? Comment définir les différents seuils, – du public au privé, du commun à l’intime, – et quelles seraient leurs traductions formelles ? Comment penser les lieux d’appropriation des espaces et de conservation des objets personnels dans une structure d’hébergement provisoire ? Comment reposer la question du rapport entre l’économie et la qualité de l’espace, des matériaux, des structures, mais aussi de durabilité et du degré de flexibilité de ces espaces ? Ces réflexions et projets s’inscrivent dans le programme de recherche Rendre visible les précarités urbaines. À l’école des situations «informelles», dirigé par Élisabeth Essaïan et Laetitia Overney au sein de l’UMR AUSser (CNRS n°3329).

Entrée libre sur présentation obligatoire du passe sanitaire

Journées nationales de l’architecture

École nationale supérieure d’architecture Paris-Belleville 60 boulevard de la Villette 75019 Paris Paris Paris



