Cette exposition de l’Agence Régionale de la Biodiversité présente des photographies prises en Ile-de-France. Sur chacune la faune et la flore sont mises en avant. C’est un fourmillement d’espèces qui colonisent le milieu urbain et prennent leur marque entre les pavés… Comment ne pas s’émerveiller devant ce spectacle qui démontre les potentialités d’adaptation du vivant ? Centre Paris Anim’ Hébert 9, rue Tchaïkovski 75018 Paris Contact : https://actisce.org/index.php/hebert 01 58 20 58 00 cpahebert@actisce.org https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg

