Archirama est un projet du CAUE 54 avec l’appui scientifique du laboratoire d’histoire de l’architecture contemporaine (LHAC) de l’école d’architecture de Nancy. La scénographie est réalisée par le collectif Bob&Ben, deux jeunes architectes spécialisées dans l’architecture évènementielle, diplômées de l’école d’architecture de Nancy. **Du 28 février et jusqu’au 1er avril**, venez découvrir ou redécouvrir le patrimoine bâti du département : bâtiments emblématiques parmi les plus connus, mais aussi une architecture plus commune, tant rurale qu’urbaine. **Vernissage en présence du CAUE 54 le 7 mars 2022 à 18H** **à l’école nationale supérieure d’architecture de Nancy** **2 rue Bastien-Lepage / Nancy** Au programme : Visite commentée de l’exposition par Gaëlle Mauchauffée, étudiante à l’école d’architecture de Nancy et ayant contribué au projet pendant son stage au CAUE 54 + Jeu de connaissances en équipes et reconstitution de la frise pédagogique ! Jeux de cartes Archirama à gagner

L’école d’architecture de Nancy présente une exposition ludique pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine bâti du département. Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY Nancy Rives de Meurthe Meurthe-et-Moselle

