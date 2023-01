EXPOSITION ARCHIRAMA Baccarat Baccarat Catégories d’Évènement: Baccarat

Meurthe-et-Moselle Envie de jouer en famille tout en vous cultivant intelligemment ? Oui ? Alors la prochaine exposition, du 19 janvier au 16 mars 2023 à l’Hôtel de ville est faite pour vous. Archirama, c’est le nom d’un projet ludique permettant de reconstruire l’histoire architecturale du département. A partir de 8 ans, et grâce notamment à de grands panneaux amovibles, cette exposition est une excellente initiation pour tous et une belle opportunité de découvrir les styles architecturaux qui ont marqué le XXe siècle. +33 3 83 76 35 35 http://www.ville-baccarat.com/ Hôtel de Ville 2 rue Adrien Michaut Baccarat

