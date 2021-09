Lamballe-Armor Quai des rêves Côtes-d'Armor, Lamballe-Armor Exposition Archi-Théâtre Quai des rêves Lamballe-Armor Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Quai des rêves

Voyage animé dans l’histoire du théâtre et des espaces de jeu. Dans un parcours ludique et illustré par des maquettes, objets, masques, décors et documents, le comédien Sydney Bernard raconte l’histoire du théâtre, de la préhistoire jusqu’à nos jours. De la naissance du langage à l’imprimerie, de l’Egypte au théâtre de rue, c’est 50 000 ans de notre histoire qui défile au rythme des inventions, des révolutions et de l’imagination. Visites accompagnées de l’exposition. Un voyage dans l’histoire du théâtre, de la préhistoire jusqu’à nos jours. Quai des rêves 1 rue des Olympiades, 22400, Lamballe, Bretagne, France Lamballe-Armor Lamballe Côtes-d’Armor

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

