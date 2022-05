Exposition Archéologuez-vous ! Meymac Meymac MeymacMeymac Catégories d’évènement: Corrèze

Meymac

Exposition Archéologuez-vous ! Meymac Meymac, 31 mai 2022, MeymacMeymac. Exposition Archéologuez-vous ! Meymac Meymac

2022-05-31 14:30:00 14:30:00 – 2022-10-31 18:30:00 18:30:00

Meymac Corrèze Meymac Corrèze Meymac Du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30, le matin sur réservation.

Tarifs : 5€ et 3€, gratuit pour les moins de 12 ans L’exposition Archéologuez–vous! propose, dans un premier temps, une découverte des coulisses du métier d’archéologue : comment savoir où explorer les sous–sols ? quels sont les principes des fouilles archéologiques ? quels sont les outils à la disposition de l’archéologue ? que deviennent les objets une fois exhumés ? Dans un second temps, l’exposition vous embarque dans l’Antiquité grâce à une collection inédite de pièces archéologiques issues de villae, de thermes et de sanctuaires romains découverts et fouillés sur le territoire. Du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30, le matin sur réservation.

Tarifs : 5€ et 3€, gratuit pour les moins de 12 ans Meymac Meymac

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Meymac Autres Lieu Meymac Meymac Adresse Ville MeymacMeymac lieuville Meymac Meymac Departement Corrèze

Meymac Meymac MeymacMeymac Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meymacmeymac/

Exposition Archéologuez-vous ! Meymac Meymac 2022-05-31 was last modified: by Exposition Archéologuez-vous ! Meymac Meymac Meymac Meymac 31 mai 2022 Corrèze Meymac

MeymacMeymac Corrèze