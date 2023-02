EXPOSITION- ARCHÉOLOGIE MODE D’EMPLOI: UNE HISTOIRE À CREUSER! Thionville Thionville Catégories d’Évènement: Moselle

Moselle Thionville Les récentes fouilles de la rue du Vieux Collège a Thionville entreprises par l’INRAP ont permis de révéler la curiosité voire l’importance que le grand public accordait a la connaissance du passe . Elles ont également montré un manque d’information et de connaissances générales dans ce domaine, en termes

Une occasion toute trouve e pour l’ exposition au Mussée Archéologique du Pays Thionvillois – La Tour aux Puces qui est consacre e a l’archéologie sous toutes ses formes : sondages, diagnostics, fouilles… Autant de termes qui interpellent les usagers et aménageurs y sont décryptes.

Cette manifestation n’aurait pu voir le jour sans le partenariat avec le Pôle Patrimoine – Service régional de l’archéologie de la DRAC Grand Est, qui a apporté son expertise et la mise a disposition du mobilier archéologique des dernières fouilles sur Thionville.

Mais alors qu’a-t-on découvert dans le sous-sol thionvillois ces dernières années ? Des squelettes ? Oui, mais pas que !

Les résultats des dernières fouilles et objets inédits seront présentés jusqu’au 30 avril prochain. musees@mairie-thionville.fr +33 3 82 82 25 52 http://www.tourauxpuces.com/ Musée de la Tour aux Puces Thionville

