Exposition « Archéo-sexisme » & « Visages d’archéologues vauclusiennes » Chapelle Saint-Charles Avignon, 17 septembre 2021, Avignon.

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle Saint-Charles Avignon

Quelle place les femmes occupent-elles en archéologie ? A travers l’exposition Archéo-sexisme, qui regroupe des témoignages sur le sexisme en archéologie recueillis par le collectif Paye ta truelle, et les portraits de personnalités féminines marquantes de l’archéologie vauclusienne, cette présentation tente d’éclairer la question de la place des femmes dans le domaine professionnel de l’archéologie (activité de terrain, recherche, valorisation…) et de mettre en lumière leur apport à la connaissance et à la valorisation de ce patrimoine. A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, une conférence consacrée aux enjeux du sexisme en archéologie, à la question de l’archéologie du genre et aux problématiques scientifiques afférentes, assurée par l’une des conceptrices de l’exposition _Archéo-sexisme_, sera proposée et suivie d’un temps de d’échanges et de débat.

Jauge limitée à 40 personnes (réservations obligatoires)

Chapelle Saint-Charles Avignon 4 rue Saint-Charles 84000 Avignon Avignon Quartier Nord Rocade Vaucluse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00