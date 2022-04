Exposition “Archéo-Plastie” Soulac-sur-Mer, 15 avril 2022, Soulac-sur-Mer.

Exposition “Archéo-Plastie” Musée d’art et d’archéologie Avenue El Burgo de Osma Soulac-sur-Mer

2022-04-15 – 2022-04-17 Musée d’art et d’archéologie Avenue El Burgo de Osma

Soulac-sur-Mer Gironde Soulac-sur-Mer

L’archéo-plastie, une discipline en devenir… La saison 2021 sera l’année du retour d’une partie de la collection archéologique sous les traits d’une exposition intitulée « Archéo-plastie » initiée par l’artiste Laurence Nourisson en collaboration avec The Desk – art contemporain et une équipe d’archéologues. Face à la destruction inéluctable des niveaux archéologiques par l’érosion littorale, des nouvelles recherches ont été entamées depuis 2014. Une équipe de recherche pluridisciplinaire étudie dès lors et au rythme des marées, l’histoire des rapports entre l’Homme et son environnement. L’archéologie se repaît de détritus. Elle retrace l’histoire des sociétés du passé souvent -mais pas uniquement- à partir de leurs déchets, qu’il s’agisse de fragments d’objets ou de reliefs de repas…

+33 9 75 59 53 81

Musée d’art et d’archéologie Avenue El Burgo de Osma Soulac-sur-Mer

