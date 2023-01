Exposition archéo-fiction « Des archéologues de l’INRAP ont découvert la sépulture de Dracula » Le Grand-Pressigny Le Grand-Pressigny Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Le Grand-Pressigny

Exposition archéo-fiction « Des archéologues de l’INRAP ont découvert la sépulture de Dracula » Le Grand-Pressigny, 21 octobre 2023, Le Grand-Pressigny . Exposition archéo-fiction « Des archéologues de l’INRAP ont découvert la sépulture de Dracula » Le Chateau Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

2023-10-21 10:00:00 – 2023-10-31 13:00:00 Le Grand-Pressigny

Indre-et-Loire Découvrez les différentes spécialités de l’archéologie, tout en développant votre esprit critique face à des informations, qu’elles soient scientifiques ou qu’elles en aient seulement l’apparence. Un tour d’Europe de tombes surprenantes liées à des croyances en des créatures extraordinaires. Découvrez les différentes spécialités de l’archéologie, tout en développant votre esprit critique face à des informations, qu’elles soient scientifiques ou qu’elles en aient seulement l’apparence. Un tour d’Europe de tombes surprenantes liées à des croyances en des créatures extraordinaires. INRAP

Le Grand-Pressigny

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Le Grand-Pressigny Autres Lieu Le Grand-Pressigny Adresse Le Chateau Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire Ville Le Grand-Pressigny lieuville Le Grand-Pressigny Departement Indre-et-Loire

Le Grand-Pressigny Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-grand-pressigny/

Exposition archéo-fiction « Des archéologues de l’INRAP ont découvert la sépulture de Dracula » Le Grand-Pressigny 2023-10-21 was last modified: by Exposition archéo-fiction « Des archéologues de l’INRAP ont découvert la sépulture de Dracula » Le Grand-Pressigny Le Grand-Pressigny 21 octobre 2023 Indre-et-Loire Le Chateau Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire Le Grand-Pressigny

Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire