Louvres Val-d’Oise Louvres Val-d’Oise EUR 3.5 ARCHÉA explore les différentes facettes de l’innovation au musée avec sa nouvelle exposition. De la maquette tactile à l’exposition virtuelle, de la recherche scientifique inédite à la modélisation 3D du site d’Orville, entrez dans la fabrique du musée. archea-info@roissypaysdefrance.fr +33 1 34 09 01 02 https://archea.roissypaysdefrance.fr/ Musée Archéa 56 rue de Paris Louvres

