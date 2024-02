EXPOSITION « ARCANES » DE L’ARTISTE ELVIRE ANTONMATTEI Pavillon du Parc Théodore Monod Le Mans, mercredi 7 février 2024.

Pavillon du Parc Théodore Monod (boulevard Paul-Chantrel). Entrée Libre. Du mardi au dimanche 14h à 17h30. Fermé les jours fériés.

Dans le tarot de Marseille, chaque carte est associée à l’un des 4 éléments ; j’ai conservé et matérialisé ce code en donnant une couleur de fond à chaque carte (fond argenté pour les cartes de l’élément air, fond cuivré pour la terre, fond bleu métallisé pour l’eau, et fond or pour le feu). J’ai étudié la signification de chaque carte, et l’ai transposé au monde animal, en m’employant à ne conserver que ce qui me semblait essentiel, et à choisir mes animaux en fonction de leur symbolique, et de telle sorte qu’ils soient en adéquation avec le sens de chaque carte. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 14:00:00

fin : 2024-03-07 17:30:00

