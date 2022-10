Exposition « Arbristoire » Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Érable, chêne, cerisier… Ce sont en tout 17 espèces d’arbres, de notre environnement proche, qui sont à découvrir à travers autant d’histoires poétiques mises en couleur par l’illustratrice IZOU. Ses tableaux mettent en scène des contes, des mythes, des poèmes, des anecdotes botaniques ou écologiques racontées par Laurent Azuelos, botaniste au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris. En complément de cette exposition, nous vous invitons à venir participer à des ateliers encadré par l’artiste dans la Maison de l’Erdre. Samedi 29 octobre de 15h à 18hMercredi 02 novembre de 15h à 18havec l’artiste Izou Visite guidée au cœur de l’exposition ARBRISTOIRES, les enfants pourront appréhender la technique du pochoir à la peinture acrylique pour créer des arbres imaginaires hauts en couleurs.Ouvert aux publics à partir de 8 ans, sur limite de place disponible. Mercredi 02 novembre à 15h et à 16h30 avec un(e) animateur(-trice) des parcs et jardins de NantesVisite guidée autour des arbres du jardin de l’île Versailles, une balade de découverte pour apprendre à les différencier. Inscription au 02 40 41 90 00 Groupe de 15 personnes maximun. Public familial à partir de 5 ans. Horaires Mercredi de 14h à 18h Samedi, dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h Vacances scolaires du 22 octobre au 7 novembre Mardi, mercredi, vendredi de 14h à 18h Samedi, dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h Nantes 44000

