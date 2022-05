Exposition : Arbres remarquables en Seine-Maritime Saint-Valery-en-Caux, 6 mai 2022, Saint-Valery-en-Caux.

Exposition : Arbres remarquables en Seine-Maritime Rue d’Etennemare Médiathèque Saint-Valery-en-Caux

2022-05-06 – 2022-06-16 Rue d’Etennemare Médiathèque

Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Une plongée immersive dans “La forêt des arbres remarquables de la Seine-Maritime”.

Le label “Arbres remarquables” recense des arbres hissés au patrimoine naturel et culturel. Le plus connu en Seine-Maritime est sans doute le chêne d’Allouville-Bellefosse.

Cette exposition permettra aux visiteurs de mieux comprendre le cycle de vie de l’arbre et de la forêt.

Une scénographie, immersive et interactive, offrira aux visiteurs une déambulation au milieu des arbres, presque comme une promenade en forêt.

A la Médiathèque : mardi 14h-19h / mercredi 10h-18h / jeudi 14h-18h / vendredi 15h-18h / samedi 10h-17h.

accueil.mediatheque@ville-saint-valery-en-caux.fr +33 2 35 97 23 35 https://www.mediatheque-saintvaleryencaux.fr/

A la Médiathèque : mardi 14h-19h / mercredi 10h-18h / jeudi 14h-18h / vendredi 15h-18h / samedi 10h-17h.

