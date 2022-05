Exposition Arbres et Paysages Noyal-sur-Vilaine, 9 mai 2022, Noyal-sur-Vilaine.

Exposition Arbres et Paysages Mairie 18 Place de la Mairie Noyal-sur-Vilaine

2022-05-09 – 2022-06-11 Mairie 18 Place de la Mairie

Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine Noyal-sur-Vilaine

En cette période tourmentée, les ateliers arts plastiques et poterie de la Marelle rendent hommage à la force de vie qu’incarnent nos chers arbres et à la beauté des paysages connus ou imaginaires. Les arbres sont des êtres d’une richesse incroyable et les jeunes artistes ont pris beaucoup de plaisir à en représenter l’écorce, les feuilles, les fruits, les visiteurs à plumes ou à poils….

Grâce aux différentes techniques de modelage, de peinture et d’assemblage, les enfants ont créé de magnifiques paysages de terre ou de carton que les arbres ponctuent par la variété de leurs formes et de leurs couleurs.

Les œuvres sont un mariage très réussi de créativité, d’habileté et de poésie !

