Exposition Arbres aux Granges du Château [Ludovic Carpentier] Saint-Martin-aux-Arbres, 21 janvier 2023, Saint-Martin-aux-Arbres Saint-Martin-aux-Arbres.

Exposition Arbres aux Granges du Château [Ludovic Carpentier]

La Cavée Verte les Granges du Château Saint-Martin-aux-Arbres Seine-Maritime les Granges du Château La Cavée Verte

2023-01-21 14:00:00 14:00:00 – 2023-01-29 18:00:00 18:00:00

les Granges du Château La Cavée Verte

Saint-Martin-aux-Arbres

Seine-Maritime

Saint-Martin-aux-Arbres

La commune de Saint Martin aux Arbres est heureuse d’inviter le peintre sculpteur Ludovic Carpentier à exposer ses œuvres aux Granges du Château, et d’offrir au public une promenade contemplative et poétique au cœur du travail de cet artiste inclassable, entre figuration et représentation symbolique de la nature. Le peintre perpétue la représentation du paysage, dont il est un observateur permanent, ce qui l’a amené à questionner les formes modelées par les vents et les sols, changeantes selon la lumière et les couleurs souvent complexes. Ses inspirations sont diverses et peuvent paraître antagonistes, voire opposées : en 1er lieu il se nourrit auprès des maîtres de la peinture du XVIIIe et XIXe siècles, l’école Française, Anglaise ou Hollandaise, où la nature est au premier plan et montre un monde végétal et minéral très sombre (Courbet disait « La nature est sombre »), avec des fond pastel, estompés à la manière du « Sfumato » de Léonard de Vinci. En second lieu, il puise à la source de la peinture du XXe siècle abstraite et expressionniste, comme le travail de Motherwell ou de Soulages.

La commune de Saint Martin aux Arbres est heureuse d’inviter le peintre sculpteur Ludovic Carpentier à exposer ses œuvres aux Granges du Château, et d’offrir au public une promenade contemplative et poétique au cœur du travail de cet artiste inclassable, entre figuration et représentation symbolique de la nature. Le peintre perpétue la représentation du paysage, dont il est un observateur permanent, ce qui l’a amené à questionner les formes modelées par les vents et les sols, changeantes selon la lumière et les couleurs souvent complexes. Ses inspirations sont diverses et peuvent paraître antagonistes, voire opposées : en 1er lieu il se nourrit auprès des maîtres de la peinture du XVIIIe et XIXe siècles, l’école Française, Anglaise ou Hollandaise, où la nature est au premier plan et montre un monde végétal et minéral très sombre (Courbet disait « La nature est sombre »), avec des fond pastel, estompés à la manière du « Sfumato » de Léonard de Vinci. En second lieu, il puise à la source de la peinture du XXe siècle abstraite et expressionniste, comme le travail de Motherwell ou de Soulages.

dancharlet@gmail.com

les Granges du Château La Cavée Verte Saint-Martin-aux-Arbres

dernière mise à jour : 2023-01-12 par