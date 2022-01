Exposition « Arbre aux essences » Saint-Antonin-sur-Bayon, 5 février 2022, Saint-Antonin-sur-Bayon.

Exposition « Arbre aux essences » Maison Sainte-Victoire Chemin Départemental 17 Saint-Antonin-sur-Bayon

2022-02-05 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-29 18:00:00 18:00:00 Maison Sainte-Victoire Chemin Départemental 17

Saint-Antonin-sur-Bayon Bouches-du-Rhône Saint-Antonin-sur-Bayon

L’Arbre aux Essences offre une découverte multi sensorielle autour de 12 essences choisies parmi conifères, feuillus, arbres nourriciers. Le parcours sensoriel est orchestré autour d’un arbre à conte, l’olivier conteur. Des œuvres d’artistes et des jeux interactifs mettent en scène les aspects symboliques et mythologiques de l’arbre. Cheminement tactile, sonore, olfactif, les sens sont au rendez-vous pour retrouver les merveilles de ces arbres qui nous environnent et susciter respect et attention.

L’expo se compose :

– D’un arbre à contes : Arbre à palabres équipé d’un dispositif sonore à 6 pistes diffusant autour du tronc des textes poétiques, des paroles de forestier, des contes initiatiques.

– 12 œuvres créées par des artistes : Sculpteurs sur bois, tourneurs, plasticiens, offrent une découverte tactile, sonore, olfactive.

– Des jeux manipulations : Jeu des senteurs, construction d’une charpente en bois de cèdre, sculpture à composer soi-même avec différentes essences complètent la découverte.

– 12 kakémonos : Illustrés de planches botaniques structurent le parcours.

– 12 planches botaniques en relief et en braille : permettent une exploration tactile.

Par une découverte d’œuvres d’artistes et jeux interactifs, de cheminement tactile, sonore, olfactif …les sens sont au rendez-vous de cette exposition pour retrouver les merveilles de ces arbres qui nous environnent et susciter respect et attention.

+33 4 13 31 94 70

