Herrlisheim Bas-Rhin Une journée pour découvrir tous les fruits et légumes de saison mis en scène par les membres de l’association avec de nombreuses animations comme le pressage de jus de pommes frais, ateliers séchages de fruits, tombola, atelier reconnaissance de maladies… Restauration sur place (possibilité de réservation) +33 6 64 75 58 30 Une journée pour découvrir tous les fruits et légumes de saison mis en scène par les membres de l’association avec de nombreuses animations comme le pressage de jus de pommes frais, ateliers séchages de fruits, tombola, atelier reconnaissance de maladies… Restauration sur place (possibilité de réservation) Herrlisheim

