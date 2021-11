Exposition « Arboretum. L’arbre comme architecture » arc en reve – Bordeaux, 5 décembre 2021, Bordeaux.

Exposition « Arboretum. L’arbre comme architecture »

le dimanche 5 décembre à arc en reve – Bordeaux

Les arbres occupent une place importante dans l’histoire de l’architecture. D’une part, ils ont été pendant des siècles la source d’un des principaux matériaux de construction. De l’autre, ils sont l’un des éléments fondamentaux de la conception architecturale et des projets d’aménagement urbains : plantés et entretenus dans les jardins, les parcs et les espaces de nos villes ou utilisés afin d’influencer la perception sensorielle de bâtiments résidentiels, tertiaires ou publics. Tantôt préservés, tantôt intégrés aux différentes opérations, les arbres entrent souvent en résonance avec les intentions des architectes, des urbanistes et des paysagistes. De nos jours, leur déploiement massif dans des projets architecturaux et d’aménagements urbains répond à de nouveaux programmes sociaux et politiques. exposition du jeudi 23 septembre 2021 au dimanche 23 janvier 2022

Gratuit sur inscription

arboretum présente une sélection de projets et d’idées, afin de réaffirmer la nature architecturale des arbres et de mettre en lumière la façon dont ils ont fait l’objet de réflexions architecturales.

arc en reve – Bordeaux 7 rue ferrère F 33000 Bordeaux Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde



