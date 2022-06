Exposition Arakawa & Conférence-rencontre “la traduction et l’adaptation de manga” Saint-Herblain

Exposition Arakawa & Conférence-rencontre “la traduction et l’adaptation de manga”, 2 juillet 2022 08:00, Saint-Herblain. Du samedi 02 au mercredi 13 juillet 2022, les éditions Kurokawa organisent avec l’Espace Culturel E.Leclerc de Saint-Herblain une exposition Arakawa qui aura lieu de 8h à 21h. À cette occasion, dans le cadre du Kuro Fan Tour, une conférence-rencontre ayant pour thème “la traduction et l’adaptation de manga” se tiendra le samedi 02 juillet. Kurokawa (« Fleuve noir » en japonais) est une maison d’édition spécialisée dans le manga créée en septembre 2005, en France, par l’éditeur Univers Poche. Quant à Hiromu Arakawa, elle est une mangaka japonaise connue pour « Fullmetal Alchemist », un manga qui devint un succès international et l’un des premiers à être adapté en deux animés différents. Le programme en détail : De 14h à 15h : Conférence questions-réponses ayant pour thème “la traduction et l’adaptation de manga”, animée par Flavien Appavou (journaliste spécialisé Manga et Animation / Ecran Large). Nesrine Mezouane et Aude Boyer, traductrices pour Kurokawa, seront également présentes. Un quizz sera également organisé pour remporter de nombreux lots. De 15h à 17h : Animations et rencontres avec les équipes Kurokawa (latte art, photocall, discussions, goodies à gagner et bien d’autres surprises…). La conférence se déroulera à l’Espace Culturel E.Leclerc à Saint-Herblain (Atlantis Pôle Commercial Atlantis, 44807 Saint-Herblain). Pour s’inscrire, rendez-vous sur la page Facebook E.Leclerc Saint-Herblain Atlantis (places limitées). Elle sera également retransmise en direct sur la chaîne Twitch des éditions Kurokawa : https://www.twitch.tv/editionskurokawa

