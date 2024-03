[Exposition Aquarelles] Utopie floral de Laure Casada Dieppe, samedi 23 mars 2024.

[Exposition Aquarelles] Utopie floral de Laure Casada Dieppe Seine-Maritime

Samedi

Explorez l’univers enchanteur de l’exposition « Utopie florale » de Laure Casada. À travers ses aquarelles douces et délicates, l’artiste vous transporte dans un monde de beauté et de rêverie où les fleurs prennent vie dans des paysages imaginaires. Cette exposition vous invite à découvrir des scènes florales magnifiques, où les couleurs vives et les formes gracieuses captivent le regard. Plongez dans cet univers féérique et laissez-vous emporter par la magie des aquarelles de Laure Casada. Une expérience artistique à ne pas manquer lors de votre visite à Dieppe.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

Deep & Co

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie

