Tergnier Aisne L’Atelier « Dessin-Aquarelle » du Centre de Vie Jacques Desallangre, regroupe actuellement une douzaine de membres passionnés. Les peintres amateurs se réunissent chaque lundi après-midi avec leur professeur, Colette Delcroix, qui leur prodigue ses conseils éclairés. Même si l’atelier a été interrompu pendant les différents confinements, les participants ont continué à travailler chez eux et à échanger par l’intermédiaire d’internet. Vous allez découvrir leurs nouvelles réalisations.

Vernissage le mardi 07 septembre à 18h00.

mediatheque@ville-tergnier.fr +33 3 23 37 25 26 https://www.ville-tergnier.fr/

