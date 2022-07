Exposition aquarelles : Nathalie Baudé, 11 juillet 2022, .

Exposition aquarelles : Nathalie Baudé



2022-07-11 14:30:00 – 2022-07-17 18:30:00

La Galerie Padma vous propose une exposition de l’aquarelliste Nathalie Baudé, des paysages d’ici ou d’ailleurs et des fleurs. La galerie sera ouverte du lundi 11 au dimanche 17 juillet de 14h30 à 18h30.

“Je peins depuis environ 15 ans. L’aquarelle est devenue rapidement une évidence. Je ne me lasse pas des surprises qu’elle m’offre, de sa douceur ou de sa force, de la fusion des pigments dans l’eau et de la magie des couleurs.

J’ai suivi des cours pendant quelques années, et amélioré ma technique au travers de stages ponctuels par la suite.

Mes sujets favoris sont les fleurs et les paysages. Je travaille d’après photo en atelier, mais aussi en extérieur. S’imprégner d’une atmosphère devant un paysage fait que chaque tableau peint sur le motif est unique. »

Nathalie Baudé.

Nathalie Baudé

