Exposition aquarelles L’Instant Agapé Hub Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Exposition aquarelles L’Instant Agapé Hub, 9 juin 2022, Paris. Du vendredi 10 juin 2022 au mardi 21 juin 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

Le jeudi 09 juin 2022

de 18h00 à 21h00

. gratuit

Sylvia Baldeva et Servane Pruvost nous présente une magnifique exposition d’aquarelles dans laquelle l’Instant présent prend toute sa dimension ! Une expérience inoubliable. L’Instant Sylvia Baldeva nous offre une poésie visuelle … Elle communique l’expérience de ce moment créatif où l’instant présent prend toute sa dimension. Elle invite à ralentir le temps et à faire de cet instant présent, rempli de calme et d’apesanteur, un moment contemplatif, songeur et libre… Servane Pruvost, artiste bretonne, nous immerge à travers ses aquarelles dans l’observation d’un instant partagé. 2 artistes à découvrir sans détours. Vernissage le 9 juin de 18h à 21h, venez rencontrer les artistes. Et du 10 au 21 juin 2022, de 11h à 19h, du lundi au samedi (sur rendez-vous le dimanche : art@agapefrance.org) Sites web : www.sylviabaldeva.com www.vanederancecom.wordpress.com Agapé Hub 50 rue Meslay 75003 Paris Contact : https://www.instagram.com/agape_hub_paris/ https://www.instagram.com/agape_hub_paris/

©sylviabaldeva ©servanepruvost

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Agapé Hub Adresse 50 rue Meslay Ville Paris lieuville Agapé Hub Paris Departement Paris

Agapé Hub Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Exposition aquarelles L’Instant Agapé Hub 2022-06-09 was last modified: by Exposition aquarelles L’Instant Agapé Hub Agapé Hub 9 juin 2022 Agapé Hub Paris Paris

Paris Paris