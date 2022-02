Exposition Aquarelles et Acryliques de Pedro Viana Parente La Ciotat La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Ciotat

Exposition Aquarelles et Acryliques de Pedro Viana Parente La Ciotat, 17 mars 2022, La Ciotat. Exposition Aquarelles et Acryliques de Pedro Viana Parente La Ciotat

2022-03-17 09:30:00 09:30:00 – 2022-03-30 19:00:00 19:00:00

La Ciotat Bouches-du-Rhône La Ciotat C’est particulièrement dans le Sud de la France où Pedro Viana Parente réside qu’on trouve l’empreinte des thèmes picturaux qu’il affectionne beaucoup tels que les paysages provençaux, les bateaux à voile et les ports. La Galerie Barissardo organise cette nouvelle exposition qui sera composée de nombreuses œuvres réalisées par l’artiste-peintre Pedro Viana Parente. galeriebarissardo@outlook.fr +33 6 51 36 58 94 http://www.barissardo.com/ C’est particulièrement dans le Sud de la France où Pedro Viana Parente réside qu’on trouve l’empreinte des thèmes picturaux qu’il affectionne beaucoup tels que les paysages provençaux, les bateaux à voile et les ports. La Ciotat

dernière mise à jour : 2022-02-18 par Office de Tourisme de La Ciotat Provence Tourisme / Office de Tourisme de La CiotatProvence Tourisme / Office de Tourisme de La Ciotat

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, La Ciotat Autres Lieu La Ciotat Adresse Ville La Ciotat lieuville La Ciotat Departement Bouches-du-Rhône

La Ciotat La Ciotat Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ciotat/

Exposition Aquarelles et Acryliques de Pedro Viana Parente La Ciotat 2022-03-17 was last modified: by Exposition Aquarelles et Acryliques de Pedro Viana Parente La Ciotat La Ciotat 17 mars 2022 Bouches-du-Rhône La Ciotat

La Ciotat Bouches-du-Rhône