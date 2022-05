Exposition – Aquarelles d’Yvonne Récamier Brénod Brénod Catégories d’évènement: Ain

Brénod Ain Brénod Une cinquantaine d’aquarelles d’Yvonne Récamier seront réunies au Clos Marie pour une exposition qui se terminera par une rencontre avec le neveu d’Yvonne Récamier, François. Il abordera sa vie et son oeuvre. isabelle.dechalon@wanadoo.fr +33 7 86 53 04 25 Le Clos Marie 50 rue le Pavillon Brénod

