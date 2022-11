Exposition Aquarelles d’ici et d’ailleurs Jerome Guerry Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar

Exposition Aquarelles d’ici et d’ailleurs Jerome Guerry Montélimar, 17 décembre 2022, Montélimar. Exposition Aquarelles d’ici et d’ailleurs Jerome Guerry

37 chemin du pécher 26200 Montélimar Atelier » Au plaisir de peindre » Montélimar Drôme Atelier » Au plaisir de peindre » 37 chemin du pécher 26200 Montélimar

2022-12-17 11:00:00 11:00:00 – 2022-12-30 18:00:00 18:00:00

Atelier » Au plaisir de peindre » 37 chemin du pécher 26200 Montélimar

Montélimar

Drôme Montélimar pour le plaisir des sens, cette jolie exposition n’attend plus que vous , rendez-vous au vernissage du 17 décembre . s’ il vous prenait le désir de peindre sachez que cet atelier donne aussi des cours dans l’année. +33 6 51 21 44 19 Atelier » Au plaisir de peindre » 37 chemin du pécher 26200 Montélimar Montélimar

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse Montélimar Drôme Atelier" Au plaisir de peindre" 37 chemin du pécher 26200 Montélimar Ville Montélimar lieuville Atelier" Au plaisir de peindre" 37 chemin du pécher 26200 Montélimar Montélimar Departement Drôme

Montélimar Montélimar Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar/

Exposition Aquarelles d’ici et d’ailleurs Jerome Guerry Montélimar 2022-12-17 was last modified: by Exposition Aquarelles d’ici et d’ailleurs Jerome Guerry Montélimar Montélimar 17 décembre 2022 37 chemin du pécher 26200 Montélimar Atelier" Au plaisir de peindre" Montélimar Drôme Drôme Montélimar

Montélimar Drôme