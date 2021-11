[Exposition aquarelles & dessins] Jean-Pierre Clément & M. Godefroy Dieppe, 23 novembre 2021, Dieppe.

[Exposition aquarelles & dessins] Jean-Pierre Clément & M. Godefroy Cercle Maritime de Dieppe /Rue Sainte-Catherine Dieppe

2021-11-23 09:00:00 09:00:00 – 2021-12-23 18:00:00 18:00:00 Cercle Maritime de Dieppe /Rue Sainte-Catherine

Dieppe Seine-Maritime

Profitez de votre passage dans le centre-ville de Dieppe pour admirer les aquarelles et huiles de Jean-Pierre Clément et les dessins et encres de M. Godefroy.

Ces oeuvres pleines de sensibilité et de poésie sont aussi une bonne idée cadeau pour gâter un proche à l’occasion des fêtes de fin d’année !

cerclemaritime.dieppe@orange.fr

