[Exposition aquarelles & dessins] Jean-Pierre Clément Cercle Maritime de Dieppe Dieppe, samedi 15 juin 2024.

Au détour de votre balade dieppoise, faites une halte pour admirer les œuvres de Jean-Pierre Clément, aquarelliste passionné et sensible à l’environnement qui l’entoure.

A travers cette exposition courante vous trouverez de nombreuses œuvres, aquarelles et acryliques inédites. Au cours de l’exposition, le Cercle Maritime vous proposera à la vente des petits articles/cadeaux.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 10:00:00

fin : 2024-07-15 18:00:00

Cercle Maritime de Dieppe /Rue Sainte-Catherine

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie clementinter@yahoo.fr

