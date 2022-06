Exposition – Aquarelles de Roswitha Gilg

2022-08-09 – 2022-08-15 Fans d'aquarelles, vous ne serez pas déçus. Roswitha Gilg vous propose des oeuvres qui mettent en lumière la nature sous divers aspects. Hautes en couleurs, émouvantes, ces peintures ne vous laisseront pas indifférents. Fleurs aux couleurs de l'automne et autres toiles uniques et surprenantes à découvrir.

