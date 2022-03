[EXPOSITION] Aquarelles de Dominique Maliarevitch-Millot Centre Paris Anim’Mathis Paris Catégorie d’évènement: Paris

“Ce qui m’inspire, ce sont en particulier les paysages que j’aime représenter en essayant de capter les impressions éphémères que nous procure la Nature. J’aime aussi beaucoup peindre des portraits, des animaux.” – D. Maliarevitch Exposition d’aquarelles, du 4 au 23 avril 2022. **Entrée libre et gratuite**.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-04T10:00:00 2022-04-04T21:00:00;2022-04-05T10:00:00 2022-04-05T21:00:00;2022-04-06T10:00:00 2022-04-06T21:00:00;2022-04-07T10:00:00 2022-04-07T21:00:00;2022-04-08T10:00:00 2022-04-08T21:00:00;2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T21:00:00;2022-04-11T10:00:00 2022-04-11T21:00:00;2022-04-12T10:00:00 2022-04-12T21:00:00;2022-04-13T10:00:00 2022-04-13T21:00:00;2022-04-14T10:00:00 2022-04-14T21:00:00;2022-04-15T10:00:00 2022-04-15T21:00:00;2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T21:00:00;2022-04-18T10:00:00 2022-04-18T21:00:00;2022-04-19T10:00:00 2022-04-19T21:00:00;2022-04-20T10:00:00 2022-04-20T21:00:00;2022-04-21T10:00:00 2022-04-21T21:00:00;2022-04-22T10:00:00 2022-04-22T21:00:00;2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T21:00:00

